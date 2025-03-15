Наслідки Курської операції: в The Telegraph відповіли, чим обернулася авантюра Зеленського

Операція змусила Росію витратити ресурси, які могли бути застосовані на інших напрямках.

Минулого літа українські війська здійснили приголомшливе вторгнення на російську територію — в Курську область, що стало першим іноземним вторгненням в Росію з часів Другої світової війни. 6 серпня 2024 року, використовуючи західну техніку, українські солдати захопили понад 1300 квадратних кілометрів російської території, включаючи стратегічне місто Суджу.

Про це повідомило видання The Telegraph.

Відомо, що з початком переговорів щодо мирного врегулювання, контроль України над Курськом зменшився. Зокрема, в четвер Володимир Путін, одягнений у військову форму, відвідав регіон, а Міністерство оборони Росії оголосило про взяття під контроль Суджі після восьми місяців боїв. Відразу виникли припущення, що США могли обмежити потік розвідданих в Україну, що, ймовірно, призвело до втрати позицій.

Як зазначає видання, що насправді, ослаблення українських позицій було спричинене тиском російських призовників, північнокорейських військ і елітних підрозділів. Початковий наступ українських сил проходив без значного опору, однак контрнаступ Росії змінив ситуацію. До жовтня 2024 року українські позиції серйозно ослабли через знищення ключових мостів і обмеження доступу до Суджі.

Спочатку вхід України на територію Курської області РФ мотивували підвищенням морального духу, а згодом для створення "обмінного фонду" з російських прикордонників і солдатів строкової служби, яких передавали в обмін на українських військовополонених. Згодом стало зрозуміло, що основною метою було ослаблення російських сил на сході та півдні України.

"Після перших тижнів боїв російське командування, не впоравшись з українським тиском, почало перекидати окремі підрозділи російської армії в Курську область", – зазначив ексрадник Міноборони України Сергій Кузан.

Невдовзі російські війська почали поступово витісняти українські сили, і до листопада контроль над Курською областю скоротився на 40%. У ході боїв росіяни застосовували нові стратегії, зокрема використовували безпілотники для знищення українських ліній постачання.

"Масштаб руйнувань у Курській області значний – сотні транспортних засобів були знищені", — зазначив аналітик Ендрю Перпетуа.

Наприкінці лютого 2025 року українське командування ухвалило рішення про відступ з Суджі. Президент Зеленський підкреслив, що це було необхідне рішення для збереження життів солдатів.

На заході рішення викликало певну критику, зокрема через залишення техніки, яку було надано США. Однак військові експерти вважають, що операція змусила Росію витратити ресурси, які могли бути застосовані на інших напрямках, таких як Донбас.

"Цей контингент зараз міг атакувати в Донецькій області, але був змушений загрузнути в кровопролитних боях на території Російської Федерації", — додав Кузан.

Водночас колишній військовий аташе Великої Британії в Москві заявив, що попри досягнення України, стратегічно операція не змінила хід війни.

"Тактично це підвищило моральний дух України, але цим не виграєш війну", — зазначив Джон Форман.

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи досягла Курська операція своїх цілей.

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