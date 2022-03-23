Наслідки можуть бути жахливими: російські окупанти в Україні обстрілюють ядерну установку

Ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан.

У зоні розміщення ЯПУ "Джерело нейтронів" постійно ведуться бойові дії. Так, там 22-23 березня виявлено предмет, попередньо кваліфікований, як нерозірваний реактивний снаряд РСЗВ 9К58 "Смерч", що створює потенційну небезпеку нового вибуху в безпосередній близькості до ядерної установки.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України.

Також було підтверджено відсутність пошкоджень систем/елементів та будівель ЯПУ "Джерело нейтронів", насосної та градирень, лабораторії ізотопів, які б впливали на безпеку, але відмічені численні пошкодження вікон та обшивки будівель.

"Персоналом ЯПУ "Джерело нейтронів" проінформовано про вибухонебезпечну знахідку відповідні служби. Але роботи із знешкодження унеможливлюються через постійні бойові дії у районі розташування ЯПУ "Джерело нейтронів". За уточненою інформацією на завершальній стадії огляду майданчик в черговий раз потрапив під обстріл. Наслідки будуть уточнені після нормалізації ситуації і відсутності небезпеки для персоналу", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що 6 та 10 березня 2022 року ЯПУ "Джерело нейтронів" потрапило під бомбардування та обстріли. Крім того, в районі її розташування постійно проходять бойові дії. Як результат, зазнали пошкоджень система зовнішнього енергопостачання, система кондиціювання системи охолодження клистронної галереї лінійного прискорювача електронів та будівель (безпосередньо ядерної установки, а також насосної та градирень, лабораторії ізотопів).

Станом на 15:00 23.03.2022 року: оперативний персонал контролює стан ЯПУ "Джерело нейтронів". Ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан (режим тривалої зупин. від 24.02.2022). Зовнішнє електропостачання ЯПУ відсутнє, але через постійні обстріли майданчика відсутня можливість його відновлення. Радіаційна обстановка на майданчику в межах норми. Персонал продовжує впровадження заходів із усунення наслідків бойових дій та підтримання у працездатному стані обладнання ядерної установки.

"Звертаємо увагу, що ЯПУ "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій. Продовження її бомбардування або обстріли можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій", - йдеться у повідомленні.

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