Наслідки нападу на Україну: Google призупинив продаж реклами у РФ, а Youtube відключив її для росіян

Наслідки нападу на Україну: Google призупинив продаж реклами у РФ, а Youtube відключив її для росіян

Тепер російські блогери не будуть отримувати доходи від переглядів свого контенту.

Youtube відключив рекламу на своїх сервісах у Росії. Сервіс ухвалив таке рішення через варварський напад країни-окупанта на Україну. Крім того, Google, до системи якого входить YouTube, призупинив продаж реклами на своїх сервісах у Росії.

Про це йдеться на офіційному сайті, а також пише Reuters.

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"Через війну, яка триває в Україні, ми тимчасово припиняємо показ реклами користувачам, які перебувають в Росії", — сказано в повідомленні.

В YouTube пояснили, що російські користувачі не бачитимуть реклами, а отже, їхні перегляди не монетизуватимуться.

Google, до системи якого входить YouTube, також призупинив продаж реклами на своїх сервісах у Росії. За даними Reuters, обмеження торкнуться як самого пошуковика, так і відеохостингу YouTube і сторонніх партнерів. У Google зазначили, що "продовжуватимуть ділитися оновленнями" з цього питання.

"У світлі надзвичайних обставин ми призупиняємо рекламу Google у Росії. Ситуація швидко розвивається, і ми продовжуватимемо ділитися оновленнями, коли це необхідно", - сказали в компанії.