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Наслідки нападу на Україну: Google призупинив продаж реклами у РФ, а Youtube відключив її для росіян

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Наслідки нападу на Україну: Google призупинив продаж реклами у РФ, а Youtube відключив її для росіян

Associated Press

Тепер російські блогери не будуть отримувати доходи від переглядів свого контенту.

Youtube відключив рекламу на своїх сервісах у Росії. Сервіс ухвалив таке рішення через варварський напад країни-окупанта на Україну. Крім того, Google,  до системи якого входить YouTube, призупинив продаж реклами на своїх сервісах у Росії. 

Про це йдеться на офіційному сайті, а також пише Reuters.

"Через війну, яка триває в Україні, ми тимчасово припиняємо показ реклами користувачам, які перебувають в Росії", — сказано в повідомленні.

В YouTube пояснили, що російські користувачі не бачитимуть реклами, а отже, їхні перегляди не монетизуватимуться.

Google, до системи якого входить YouTube, також призупинив продаж реклами на своїх сервісах у Росії. За даними Reuters, обмеження торкнуться як самого пошуковика, так і відеохостингу YouTube і  сторонніх партнерів. У Google зазначили, що "продовжуватимуть ділитися оновленнями" з цього питання.

"У світлі надзвичайних обставин ми призупиняємо рекламу Google у Росії. Ситуація швидко розвивається, і ми продовжуватимемо ділитися оновленнями, коли це необхідно", - сказали в компанії.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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