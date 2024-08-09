Наслідки нічного удару ЗСУ по російському аеродрому “Липецьк”: з'явилися супутникові знімки

Низка приміщень аеродрому, які могли використовуватись, як склади – повністю зруйновані, а на території тривала масштабна пожежа.

Супутникові знімки зафіксували наслідки нічного удару ЗСУ по російському аеродрому "Липецьк".

Про це повідомляють "Схеми".

На супутникових знімках Planet Labs за 9 серпня, які є у розпорядженні "Схем", видні наслідки ударів українських військ по аеродрому "Липецьк", що біля однойменного міста у Росії.

Згідно зі знімками, низка приміщень аеродрому, які могли використовуватись, як склади – повністю зруйновані, а на території, ймовірно, тривала масштабна пожежа. На землі також видні дві вирви, що може бути наслідком влучання ракет або безпілотників, використаних ЗСУ для завдання ударів.

За даними Генерального штабу України, у ході атаки у ніч з 8 на 9 серпня українські військові уразили російські склади з керованими авіаційними бомбами та низку інших об’єктів біля летовища "Липецьк". Знищили, зокрема, й один радар зенітно-ракетного комплексу С-350, заявили у Генштабі. У відомстві також зазначили, що у військовій операції брали участь підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ.

Супутникові знімки наслідків нічного удару ЗСУ по аеродрому “Липецьк” / Фото: Радіо Свобода

Супутникові знімки наслідків нічного удару ЗСУ по аеродрому “Липецьк” / Фото: Радіо Свобода

Супутникові знімки наслідків нічного удару ЗСУ по аеродрому “Липецьк” / Фото: Радіо Свобода

Джерела ТСН.ua повідомляли, що здетонували склади, на яких зберігалося понад 700 керованих авіабомб.

Раніше 9 серпня представники влади Липецької області РФ заявили про атаку дронів, а Міноборони Росії – про збиття 19 з них.

Нагадаємо, українські військові повідомили, що Суджа у Курській області РФ контролюється ЗСУ.

Удар ЗСУ по аеродрому в Липецьку! Уражено склади з КАБами!

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