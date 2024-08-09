Наслідки нічного удару ЗСУ по російському аеродрому “Липецьк”: з'явилися супутникові знімки

Низка приміщень аеродрому, які могли використовуватись, як склади – повністю зруйновані, а на території тривала масштабна пожежа.
Супутникові знімки зафіксували наслідки нічного удару ЗСУ по російському аеродрому "Липецьк".
Про це повідомляють "Схеми".
На супутникових знімках Planet Labs за 9 серпня, які є у розпорядженні "Схем", видні наслідки ударів українських військ по аеродрому "Липецьк", що біля однойменного міста у Росії.
Згідно зі знімками, низка приміщень аеродрому, які могли використовуватись, як склади – повністю зруйновані, а на території, ймовірно, тривала масштабна пожежа. На землі також видні дві вирви, що може бути наслідком влучання ракет або безпілотників, використаних ЗСУ для завдання ударів.
За даними Генерального штабу України, у ході атаки у ніч з 8 на 9 серпня українські військові уразили російські склади з керованими авіаційними бомбами та низку інших об’єктів біля летовища "Липецьк". Знищили, зокрема, й один радар зенітно-ракетного комплексу С-350, заявили у Генштабі. У відомстві також зазначили, що у військовій операції брали участь підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ.
Джерела ТСН.ua повідомляли, що здетонували склади, на яких зберігалося понад 700 керованих авіабомб.
Раніше 9 серпня представники влади Липецької області РФ заявили про атаку дронів, а Міноборони Росії – про збиття 19 з них.
Нагадаємо, українські військові повідомили, що Суджа у Курській області РФ контролюється ЗСУ.
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