Наслідки нічної атаки по Україні: в ОП розповіли про кількість загиблих та постраждалих

У Луцьку внаслідок удару є загиблі.
Вночі РФ завдала чергового масованого ракетного удару по областях, містах та селах України.
Про наслідки атаки розповів заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба у Telegram.
Волинь
На жаль, внаслідок ракетного удару загинуло троє працівників підприємства, ще троє - поранені. Триває ліквідація наслідків, людям надається уся необхідна допомога.
Львівщина
У Львові уламки ракет впали на житлові багатоповерхівки, постраждали люди, пошкоджені будинки довкола. У двох селах біля Львова пошкоджені 10 будинків та транспортні засоби. Відомо про 10 потерпілих.
Івано-Франківщина
Уламки ракети впали на приватний будинок в Коломийському районі, пошкоджені також дві господарські споруди поруч.
Дніпропетровщина
У Дніпрі внаслідок прильотів поранення отримали двоє працівників підприємства. Також пошкоджений спортивний комплекс, де щодня займаються діти.
Черкаська область
Під прицілом місто Сміла. Серед уражених об’єктів - територія медзакладу. Пошкоджені також мережі водопостачання і теплопостачання. Частина міста наразі без води.
Запорізька область
В одному з сіл Запорізького району ракета влучила у стадіон гімназії, пошкоджено будівлю навчального закладу, житлові будинки, будівлю дитсадку.
Донецька область
Місто Краматорськ, влучання у продуктовий склад. Загинула людина, ще одна - отримала поранення.
"Усі постраждалі люди отримують допомогу. Співчуття родинам та близьким загиблих. На місці в областях працюють начальники ОВА, місцева влада, перебувають усі необхідні служби. Спроби росіян щодня і щоночі посіяти паніку і терор, обстрілюючи наші мирні громади — лише підтвердження нелюдської сутності окупантів", - резюмував Кулеба.
Нагадаємо, ворог застосував крилаті ракети - повітряні та морського базування.
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