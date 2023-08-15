Наслідки нічної атаки по Україні: в ОП розповіли про кількість загиблих та постраждалих

У Луцьку внаслідок удару є загиблі.

Вночі РФ завдала чергового масованого ракетного удару по областях, містах та селах України.

Про наслідки атаки розповів заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба у Telegram.

Волинь

На жаль, внаслідок ракетного удару загинуло троє працівників підприємства, ще троє - поранені. Триває ліквідація наслідків, людям надається уся необхідна допомога.

Львівщина

У Львові уламки ракет впали на житлові багатоповерхівки, постраждали люди, пошкоджені будинки довкола. У двох селах біля Львова пошкоджені 10 будинків та транспортні засоби. Відомо про 10 потерпілих.

Івано-Франківщина

Уламки ракети впали на приватний будинок в Коломийському районі, пошкоджені також дві господарські споруди поруч.

Ракетний удар по Прикарпаттю: Фото: Світлана Онищук.

Дніпропетровщина

У Дніпрі внаслідок прильотів поранення отримали двоє працівників підприємства. Також пошкоджений спортивний комплекс, де щодня займаються діти.

Ракетна атака по Дніпру 15 травня

Черкаська область

Під прицілом місто Сміла. Серед уражених об’єктів - територія медзакладу. Пошкоджені також мережі водопостачання і теплопостачання. Частина міста наразі без води.

Запорізька область

В одному з сіл Запорізького району ракета влучила у стадіон гімназії, пошкоджено будівлю навчального закладу, житлові будинки, будівлю дитсадку.

Донецька область

Місто Краматорськ, влучання у продуктовий склад. Загинула людина, ще одна - отримала поранення.



"Усі постраждалі люди отримують допомогу. Співчуття родинам та близьким загиблих. На місці в областях працюють начальники ОВА, місцева влада, перебувають усі необхідні служби. Спроби росіян щодня і щоночі посіяти паніку і терор, обстрілюючи наші мирні громади — лише підтвердження нелюдської сутності окупантів", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, ворог застосував крилаті ракети - повітряні та морського базування.

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