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Наслідки нічної атаки по Україні: в ОП розповіли про кількість загиблих та постраждалих

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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Наслідки нічної атаки по Україні: в ОП розповіли про кількість загиблих та постраждалих

Львів внаслідок нічної атаки 15 серпня

У Луцьку внаслідок удару є загиблі.

Вночі РФ завдала чергового масованого ракетного удару по областях, містах та селах України.

Про наслідки атаки розповів заступник Керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба у Telegram.

Волинь

На жаль, внаслідок ракетного удару загинуло троє працівників підприємства, ще троє - поранені. Триває ліквідація наслідків, людям надається уся необхідна допомога.

Львівщина

У Львові уламки ракет впали на житлові багатоповерхівки, постраждали люди, пошкоджені будинки довкола. У двох селах біля Львова пошкоджені 10 будинків та транспортні засоби. Відомо про 10 потерпілих.

Івано-Франківщина

Уламки ракети впали на приватний будинок в Коломийському районі, пошкоджені також дві господарські споруди поруч.

Ракетний удар по Прикарпаттю: Фото: Світлана Онищук. / ©
Ракетний удар по Прикарпаттю: Фото: Світлана Онищук.

Дніпропетровщина

У Дніпрі внаслідок прильотів поранення отримали двоє працівників підприємства. Також пошкоджений спортивний комплекс, де щодня займаються діти.

Ракетна атака по Дніпру 15 травня / ©
Ракетна атака по Дніпру 15 травня

Черкаська область

Під прицілом місто Сміла. Серед уражених об’єктів - територія медзакладу. Пошкоджені також мережі водопостачання і теплопостачання. Частина міста наразі без води.

Запорізька область

В одному з сіл Запорізького району ракета влучила у стадіон гімназії, пошкоджено будівлю навчального закладу, житлові будинки, будівлю дитсадку.

Донецька область

Місто Краматорськ, влучання у продуктовий склад. Загинула людина, ще одна - отримала поранення.

"Усі постраждалі люди отримують допомогу. Співчуття родинам та близьким загиблих. На місці в областях працюють начальники ОВА, місцева влада, перебувають усі необхідні служби. Спроби росіян щодня і щоночі посіяти паніку і терор, обстрілюючи наші мирні громади — лише підтвердження нелюдської сутності окупантів", - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, ворог застосував крилаті ракети - повітряні та морського базування.

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Дата публікації
Перегляди
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