Наслідки підриву Каховської ГЕС: на окупованій Херсонщині фіксують спалах гепатиту А

Унаслідок підриву Каховської ГЕС, на окупованій частині Херсонщини різко погіршилась санітарно-епідеміологічна ситуація.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 22 червня.

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Зокрема, через відсутність доступу місцевих мешканців до належного медичного забезпечення та якісної води, відзначено спалахи вірусного гепатиту А. Також існує загроза поширення інших вірусних хвороб.

Своєю чергою окупанти не визнають збільшення кількості захворюваності та навпаки намагаються це приховати. Заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні так звана місцева "влада" не проводить.

Раніше повідомлялося, що після підриву Каховської ГЕС у водоймах Херсонської, Одеської та Миколаївської областей окремі показники забруднення води значно перевищують встановлені гігієнічні та санітарні норми. Серед небезпечних збудників захворювань – сальмонели, ротавірус, яйця та личинки гельмінтів, кишкова паличка.

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін попередив, що на підтоплених територіях виникла така ситуація, яка є передумовою для спалаху кишкових інфекцій, гепатиту А, черевного тифу, холери, сибірської виразки.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС наразі неможливо повністю оцінити, але вони будуть величезні і для довкілля, і для здоров'я людей.

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