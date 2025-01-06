Наслідки підриву Каховської ГЕС: втрати води дорівнюють запасам деяких країн Африки

Втрати води після підриву Каховської ГЕС стали катастрофічними для сільського господарства та життєдіяльності мільйонів українців.

Руйнування Каховської гідроелектростанції (Каховської ГЕС), яку російська армія підірвала в ніч на 6 червня 2023 року, завдало Україні масштабних збитків.

Про це розповіла міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук.

За її словами, збитки внаслідок руйнування греблі та втрати водних ресурсів оцінили у близько $14 млрд.

"Якщо говорити про матеріальний бік цих збитків, то нараховано майже $14 млрд збитків, завданих руйнуванням Каховської греблі і втратою цих водних ресурсів", — повідомила Гринчук.

Вона також підкреслила, що втрачений обсяг водних ресурсів можна порівняти із запасами води деяких африканських країн.

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Руйнування Каховської ГЕС спричинило затоплення значної частини Херсонської та Миколаївської областей, а також критичне обміління Каховського водосховища. Наслідки цього теракту залишаються катастрофічними для екології та економіки України.

Наслідки підриву Каховської ГЕС: історія катастроф та порівняння з іншими трагедіями

Підрив Каховської гідроелектростанції російськими військами в червні 2023 року став однією з найбільших екологічних катастроф в історії України та світу. Цей акт агресії спричинив масштабні затоплення, руйнацію екосистем і втрату величезної кількості водних ресурсів, що можна порівняти із запасами води деяких країн Африки. Щоб зрозуміти масштаби цієї трагедії, важливо порівняти її з іншими історичними катастрофами.

Історичний контекст

В історії людства відбувалося кілька великих катастроф, пов'язаних з руйнуванням гідроспоруд. Одним з найбільш відомих прикладів є затоплення великої частини Нового Орлеана 2005 року через руйнування дамб після урагану "Катріна". Тоді були затоплені значні території, що призвело до величезних матеріальних збитків і численних жертв. Однак у випадку з Каховською ГЕС збитки не обмежуються лише затопленням територій, адже підрив також спричинив серйозне обміління водосховища, яке постачало воду для мільйонів людей та великих аграрних регіонів.

Втрата водних ресурсів

Услід за підривом Каховської ГЕС Україна втратила величезну кількість води — еквівалентну водним запасам деяких африканських країн. Це стало серйозною проблемою для місцевих громад, які залежали від цієї води для сільського господарства, побутових потреб і навіть для виробництва електричної енергії. За розміром втрат цей випадок можна порівняти з катастрофами, пов'язаними з великими екологічними кризами в світовій історії.

Подібні трагедії в історії

Якщо порівняти підрив Каховської ГЕС з іншими трагедіями, варто згадати про трагедії, пов'язані з гідротехнічними об'єктами, як-от вибухи дамб у Китаї під час Другої світової війни. 1938 року китайські війська підірвали дамби річки Хуанхе, що призвело до масштабних затоплень і загибелі понад 500 тисяч осіб. Як і в разі Каховської ГЕС, руйнування дамб призвело до величезних гуманітарних та екологічних втрат.

Але важливо зазначити, що підрив Каховської ГЕС відбувся у мирний час, що підкреслює політичний аспект цієї катастрофи — це був навмисний акт агресії, спрямований на знищення життєво важливих ресурсів України, що має далекосяжні наслідки для довкілля, економіки та безпеки країни.

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