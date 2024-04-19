Наслідки ракетних ударів по аеродрому в Джанкої: ЗСУ використали нову стратегію

Влучним ракетним ударом ЗСУ перетворили аеродром в Джанкої на "зону закритого доступу" для окупантів.

Нові супутникові знімки аеродрому в тимчасово окупованому Джанкої після ракетного удару ЗСУ в ніч проти 17 квітня 2024 року показали, що окупантам довелося вивести звідти всю авіатехніку.

Про це повідомило Defense Express з посиланням на проєкт "Схеми"

"На знімках ми бачимо точкові удари по засобах ППО, що вивело їх з ладу, та ураження складу БК ворога. Слід зауважити, що після завдання удару, більшість авіації була передислокована", – пояснив авіаексперт Анатолій Храпчинський.

Від ракетного удару були також уражені системи, задіяні в роботі РЛС та ППО. Крім того, на знімках можна побачити сліди від розльотів після вторинної детонації боєкомплекту.

Аналітики видання зазначають, що Сили оборони України, ймовірно, застосували доволі цікаву стратегію ракетних ударів.

"Суть цієї стратегії можна описати так – бити по (на перший погляд) другорядним об’єктам з тим, щоб прискорити вивід зі строю головної цілі. Якщо далі розвивати цю тезу, то зможемо побачити таку картину – ЗСУ могли цілити саме по майданчиках із ЗРК та боєкомплектом із розрахунку, що вторинна детонація може заодно суттєво пошкодити авіатехніку на аеродромі", – йдеться у матеріалі.

Фото: Telegram / Схеми

На думку експертів, такі удари могли мати ефект, схожий на використання касетних боєприпасів, але у набагато більшому масштабі.

За даними Головного управління розвідки Міноборони, внаслідок удару 17 квітня було "знищено або критично пошкоджено":

4 пускові установки ЗРК С-400;

3 радіолокаційні станції;

пункт управління засобами ППО;

апаратура спостереження за повітряним простором "Фундамент-М".

Авіаексперт Анатолій Храпчинський зауважив, що аеродром в Джанкої – одна з найбільших баз російських гелікоптерів, а також важливий військовий транспортний вузол.

Влучним ракетним ударом ЗСУ перетворили аеродром в Джанкої на "зону закритого доступу", в межах якої вони, принаймні тимчасово, не зможуть застосовувати свою авіацію у війні.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють про великі втрати окупантів через вибухи та пожежі на аеродромі у Джанкої. Поранених перевозять вертольотами до Севастополя через відсутність місць у шпиталі у Джанкої.

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