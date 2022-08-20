Наслідки ракетного обстрілу Миколаєва: пошкоджені 5 багатоповерхівок і 10 приватних будинків

У ніч проти суботи, 20 серпня, близько 03:00 Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу. За попередньою інформацією, росіяни вдарили по місту ракетами С-300. Поліцейські задокументували 16 пошкоджених об'єктів інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено п'ять багатоквартирних і 10 приватних житлових будинків, три транспортні засоби, приміщення вищого навчального закладу, торгового центру та одного із підприємств.

Також за минулу добу обстрілів зазнали населенні пункти Первомайське, Червона Долина, Широке, Поляна Миколаївського та Баштанського районів. Зруйновані житлові будинки та інші споруди.

Отримали поранення мешканці смт Первомайське.

Нагадаємо, вночі росіяни вдарили ракетами С-300 по Миколаєву.

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