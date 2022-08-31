Наслідки ракетного обстрілу Миколаєва: триває ліквідації пожежі, пошкоджені житлові будинки

Російські окупанти 30 серпня знову обстріляли Миколаїв, загинула одна людина, ще одного місцевого жителя поранило.

У вівторок, 30 серпня, Росія вчергове атакувала Миколаїв та область ракетами.

Про наслідки ворожих обстрілів розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, вдень, 30 серпня, близько 14:15, ворог обстріляв об’єкти інфраструктури міста. Відомо про одного загиблого та двох поранених. Внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків зайнялося дві пожежі. Наразі ліквідація однієї з пожеж продовжується.

Також вчора о 11:45 та 18:50 зафіксовані обстріли території с. Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та прибудинкові приміщення. Постраждалих немає.

Тривають обстріли території та населених пунктів Березнегуватської громади. Протягом минулої доби обстрілів зазнали прилеглі території селища Березнегуватого, сіл Висунськ та Кавказ. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

30 серпня, орієнтовно о 13:00, та 31 серпня, близько 04:00, були обстріли за межами с. Червона Долина Широківської громади. Внаслідок вчорашніх обстрілів відбулося загоряння на сільськогосподарському підприємстві. Постраждалих немає. Також, 31 серпня, орієнтовно о 06:00 були обстріли за межами с. Широке. Постраждалих немає.

Нагадаємо, російські окупанти знову завдали удару по Слов'янську.

Читайте також: