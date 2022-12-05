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Наслідки ракетного удару: частина Кривого Рогу знеструмлена, не працюють окремі котельні

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Наслідки ракетного удару: частина Кривого Рогу знеструмлена, не працюють окремі котельні

Фото: Unsplash

Голова військової адміністрації міста повідомив, що енергосистему утримують на генераторах.

У понеділок, 5 грудня, після масштабного ракетного удару з боку Росії частина міста Кривий Ріг на Дніпропетровщині залишилася без світла, відключено деякі котельні та насосні.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. 

За його словами, енергосистему міста утримують на генераторах.

Очільник військової адміністрації міста також додав, що у мікрорайон Макулан, де відсутнє водопостачання, буде організовано підвезення води. 

“Цистерни прибудуть о 15.30, місця роздачі дивіться на сайті та ФБ Міськводоканалу”, - повідомив Вілкул.

Він також попередив, що існують ризики "повторних пусків із ТУ-22 ракет Х-22 у наш бік" і закликав мешканців міста залишатися в укриттях.

Нагадаємо,  російські окупанти 5 грудня вчергове здійснили масовану ракетну атаку по містах України.

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Дата публікації
Перегляди
3944
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