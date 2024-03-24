Наслідки ракетного удару по Севастополю: супутникові фото

Після ракетного удару провалився дах будівлі, в якій був розташований вузол зв’язку Чорноморського флоту РФ.
У Мережі опубліковано супутникові знімки наслідків ракетного удару, який завдали Сили оборони України по вузлу зв’язку Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
Про це повідомляє проєкт “Схеми” у соцмережі Х.
Порівнюючи супутникові знімки в районі вулиці Руднєва у місті Севастополь за 21 та 24 березня видно, що після ракетного удару провалився дах будівлі, в якій був розташований вузол зв’язку Чорноморського флоту РФ.
Поряд з будівлею також видно автомобілі пожежних служб.
Нагадаємо, пізно ввечері 23 березня зʼявились повідомлення про ракетну атаку на головний центр зв’язку Чорноморського флоту Росії в окупованому Севастополі. Удару було завдано, ймовірно, ракетами Storm Shadow.
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