Наслідки ракетного удару РФ по медичному центру в Запоріжжі: Зеленський розповів деталі (фото)

У Запоріжжі, куди вдень 10 грудня ворог вчергове скерував ракети, триває рятувальна операція. У місті після жорстокого удару Росії загинули троє мирних жителів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський ввечері 10 грудня.

"Під завалами можуть бути люди. Робиться максимум для порятунку, всі служби залучені", - додав він.

Наслідки удари по Запоріжжю 10 грудня

За його словами, кожний такий ворожий удар доводить, що необхідно збільшувати можливості нашої ППО.

Наслідки удару по Запоріжжю 10 грудня / Фото: телеграм-канал голови ОВА Івана Федорова

"Світ має достатньо систем, щоб зробити це. Ми передали всі запити щодо ППО партнерам: і щодо «петріотів», і щодо інших систем, які можуть бути ефективними для захисту життя. Питання тільки в політичних рішеннях. І це рішення американської адміністрації, рішення лідерів у Європі, рішення інших партнерів у світі. Рішення, які можуть врятувати тисячі життів і позбавити сенсу російський терор", - сказав президент.

Наслідки удару по Запоріжжю 10 грудня / Фото: телеграм-канал голови ОВА Івана Федорова

Додамо, що станом на 18:30 10 грудня в Запоріжжі зросла кількість поранених. За даними ОВА, постраждалих вже 16 осіб. Серед них є двоє лікарів.

Нагадаємо, 10 грудня окупанти вдарили по Запоріжжю. Перед цим в ОВА попередили про загрозу атаки балістичними ракетами.

На місці влучання працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.

Читайте також: