Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Наслідки ранкових обстрілів Миколаєва: пожежі та пошкоджені житлові будинки (фото)

Дата публікації
Перегляди
2734
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наслідки ранкових обстрілів Миколаєва: пожежі та пошкоджені житлові будинки (фото)

Фото: ГУ ДСНС України у Миколаївській області

У Миколаєві зранку 16 травня пролунали вибухи.

Внаслідок ранкових обстрілів Миколаєва російськими окупантами, у місті спалахнуло декілька пожеж, також пошкоджені житлові будинки.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич. 

 Так, в результаті обстрілів міста:

  • виникла пожежа в магазині меблів;
  • пошкоджені вікна житлових будинків;
  • згорів автомобіль;
  • пошкоджений газопровід низького тиску.
©
©
©
©

Нагадаємо, російські війська своїми щоденними обстрілами роблять безлюдними села на півдні Миколаївщини.

Читайте також:

Яка ситуація зараз у прифронтовому Миколаєві

Яка ситуація зараз у прифронтовому Миколаєві
Наступна публікація