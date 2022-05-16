Наслідки ранкових обстрілів Миколаєва: пожежі та пошкоджені житлові будинки (фото)

У Миколаєві зранку 16 травня пролунали вибухи.
Внаслідок ранкових обстрілів Миколаєва російськими окупантами, у місті спалахнуло декілька пожеж, також пошкоджені житлові будинки.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
Так, в результаті обстрілів міста:
- виникла пожежа в магазині меблів;
- пошкоджені вікна житлових будинків;
- згорів автомобіль;
- пошкоджений газопровід низького тиску.
Нагадаємо, російські війська своїми щоденними обстрілами роблять безлюдними села на півдні Миколаївщини.
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