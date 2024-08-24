Наслідки російського обстрілу на Харківщині: четверо загиблих, серед поранених поліціянти

Російські окупанти завдавали ударів по населених пунктах Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів.

На Харківщині загинули чотири людини, дістали поранення троє цивільних осіб та троє поліцейських. Такі наслідки російських обстрілів упродовж доби.

Про це повідомляє МВС України.

Окупанти завдавали ударів по населених пунктах Богодухівського, Ізюмського та Куп'янського районів.

ЗСУ посунули ворога на Харківщині! Де найважче та яка ситуація з евакуацією цивільних

У селищі Козача Лопань дістали поранення троє поліцейських, які працювали на місці обстрілу.

У селищі Куп'янськ-Вузловий внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ "Ураган" дістали поранення три жінки. Ще двоє чоловіків загинули.

Наслідки російського обстрілу на Харківщині / Фото: МВС України

Село Богуславка окупанти обстріляли з авіації ФАБ-500. Загинули чоловік та жінка.

Наслідки російського обстрілу на Харківщині / Фото: МВС України

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ поступово витискають росіян з Харківщини.

Також заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін розповів про деталі наступу Третьої штурмової на Харківщині.

ЗСУ посунули ворога на Харківщині! Де найважче та яка ситуація з евакуацією цивільних

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