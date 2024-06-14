Наслідки руйнівного удару по російській авіабазі в Ростовській області: супутникові фото

На нових супутникових знімках видно знищений ангар, в якому можна розгледіти два літаки.

Внаслідок удару українських дронів по авіабазі “Морозовськ” у Ростовській області РФ пошкоджено ангар із двома літаками Су-34.

Про це стало відомо з опублікованих в акаунті Brady Africk у соцмережі Х супутникових знімків з місця удару, які були зроблені 4 та 14 червня.

На нових супутникових знімках видно знищений ангар, в якому можна розгледіти два літаки, та обпалені місця, де раніше стояло ще 5 літаків. Чи зазнали бойові повітряні судна росіян ушкоджень — наразі невідомо.

Супутникові фото авіабази "Морозовськ" за 4 та 14 червня 2024 року / Фото: Brady Africk на Х

В акаунті Brady Africk також повідомили, що під час цієї ж атаки було уражено сусідню електропідстанцію.

У повідомленні нагадали, що остання атака на цей російський аеродром відбулася у квітні цього року.

Нагадаємо, у ніч проти 14 червня очевидці повідомили у соціальних мережах про вибухи на аеродромі біля міста Морозовська, що у Ростовській області РФ. На цій авіабазі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк (в/ч 75392 Міністерства оборони Росії), тут розміщені Су-34, Су-24 та Су-24, які атакують Україну.

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