Наслідки удару керованими бомбами по Херсону: голова ОВА оприлюднив кадри з місця влучання

Прокудін надав контакти для звернень щодо отримання допомоги з ліквідацією наслідків ударів.

У Херсоні, по якому 24 вересня російські війська двічі вдарили керованими авіабомбами, один зі снарядів влучив на територію промислового підприємства. У будинках вибиті шибки. Вся вулиця всіяна склом.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Люди потроху оговтуються від пережитого і починають прибирання", - повідомили в адміністрації.

Також Прокудін надав контакти для звернень щодо отримання допомоги з ліквідацією наслідків ударів.

Телефонуйте до контакт-центру: 0800 101 102.

Нагадаємо, під час атаки по місту Херсону керованими авіабомбами, один зі снарядів влучив на територію промислового підприємства. Поранення отримала 49-річна жінка-охоронець одного з підприємств міста.

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