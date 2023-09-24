Наслідки удару керованими бомбами по Херсону: голова ОВА оприлюднив кадри з місця влучання

Прокудін надав контакти для звернень щодо отримання допомоги з ліквідацією наслідків ударів.
У Херсоні, по якому 24 вересня російські війська двічі вдарили керованими авіабомбами, один зі снарядів влучив на територію промислового підприємства. У будинках вибиті шибки. Вся вулиця всіяна склом.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Люди потроху оговтуються від пережитого і починають прибирання", - повідомили в адміністрації.
Також Прокудін надав контакти для звернень щодо отримання допомоги з ліквідацією наслідків ударів.
Телефонуйте до контакт-центру: 0800 101 102.
Нагадаємо, під час атаки по місту Херсону керованими авіабомбами, один зі снарядів влучив на територію промислового підприємства. Поранення отримала 49-річна жінка-охоронець одного з підприємств міста.
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