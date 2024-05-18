Наслідки удару по Харкову 18 травня: є поранені

Під час повітряної тривоги у суботу, 18 травня, в Харкові пролунала серія вибухів. Внаслідок російських ударів по місту є руйнування житлової інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram-каналі.

"Пʼятеро людей отримали уламкові поранення", – написав Терехов.

Міський голова додав, що серед постраждалих – двоє дітей, 13 в 16 років, які отримали легкі поранення.

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Нагадаємо, після російського удару по Харкову, в різних районах міста видно клуби диму.

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