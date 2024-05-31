Наслідки удару по російському порту “Кавказ” біля Керчі: супутникові знімки

За вантажообігом порт “Кавказ” - другий у Чорноморсько-Азовському басейні після Новоросійська.

Ракетні удари Сил оборони України частково зруйнували нафтобазу порту “Кавказ” біля окупованої Керчі та "прогнали" звідти великі російські кораблі.

Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs, які опублікував проєкт “Схеми” видання “Радіо Свобода”.

Якщо порівняти фото від 30 та 31 травня, то можна переконатися, що внаслідок ракетних ударів ушкоджень зазнала частина нафтового терміналу. Окрім того, після ударів Сил оборони України з порту “Кавказ” росіяни терміново прибрали великі судна.

Супутникові знімки порту Кавказ 30 травня 2024 року / Фото: Telegram / Схеми

Супутникові знімки порту Кавказ 31 травня 2024 року / Фото: Telegram / Схеми

За вантажообігом порт "Кавказ" – п'ятий у Російській Федерації та другий у Чорноморсько-Азовському басейні після Новоросійська. Звідси відбувається постачання палива на окуповані території – Крим, а також окремі райони Херсонської, Запорізької та Донецької областей.

Ураження цієї нафтобази та виведення з ладу залізничного порома “Авангард” у Керченському порту, яке відбулося напередодні цього удару, може суттєво ускладнити логістику для російської армії на південних фронтах.

Нагадаємо, раніше Генштаб Збройних сил України повідомив подробиці про ураження нафтового терміналу в районі порту “Кавказ” українськими ракетами з берегового комплексу “Нептун”.

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