Наслідки удару по військовому аеродрому в Ростовській області РФ: супутникові фото

Внаслідок повітряного удару по російському військовому аеродрому “Морозовськ” у Ростовській області знищено один зі складів авіаційного озброєння.

Про це повідомили в Telegram-каналі проєкту DeepState, опублікувавши відповідні супутникові фото.

Аналітики проєкту зауважили, що знімки низької якості через хмарність, проте наочно демонструють масштаби руйнувань.

Аеродром "Морозовськ" до удару, знімок 2 серпня 2024 року / Фото: t.me/DeepStateUA

Аеродром "Морозовськ" після удару, знімок 3 серпня 2024 року / Фото: t.me/DeepStateUA

“Слід зазначити, що московити прибрали усі літаки зі стоянки неподалік складів, однак ступінь їх пошкоджень невідомий”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, про ураження цього аеродрому вранці 3 серпня повідомляв Генштаб ЗСУ, уточнивши, що зафіксовано влучання у склади з боєприпасами, зокрема з керованими авіаційними бомбами.

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