Наслідки удару по військовому аеродрому в Ростовській області РФ: супутникові фото

Знімки наочно демонструють масштаби руйнувань.
Внаслідок повітряного удару по російському військовому аеродрому “Морозовськ” у Ростовській області знищено один зі складів авіаційного озброєння.
Про це повідомили в Telegram-каналі проєкту DeepState, опублікувавши відповідні супутникові фото.
Аналітики проєкту зауважили, що знімки низької якості через хмарність, проте наочно демонструють масштаби руйнувань.
“Слід зазначити, що московити прибрали усі літаки зі стоянки неподалік складів, однак ступінь їх пошкоджень невідомий”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, про ураження цього аеродрому вранці 3 серпня повідомляв Генштаб ЗСУ, уточнивши, що зафіксовано влучання у склади з боєприпасами, зокрема з керованими авіаційними бомбами.
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