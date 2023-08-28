Наслідки удару значні: з'явилося фото полігону ППО у Криму після того, як там знищили С-400

Останнім часом все частіше повідомляється про обстріли в тимчасово окупованому Криму, які знищують російську техніку на території півострова. Цього разу до Мережі потрапив знімок того, який вигляд тепер має полігон ППО в Криму, який атакували раніше.

Наслідки удару значні

В Мережу потрапив знімок наслідків удару по базі установок протиповітряної оборони в Криму, де було знищено ЗРК С-400. Ця операція здійснена 23 серпня.

На знімку добре видно, що наслідки удару значні. Водночас окупанти намагаються це замовчати. За їхньою "офіційною" інформацією, внаслідок удару нібито знищили С-300 та бензовоз.

Українська розвідка повідомила, що тоді знищили систему ППО С-400. Російська пропаганда не може визнати цього, тож знову намагається применшити втрати.

Наслідки удару по полігону ППО в Криму / Фото: Радіо Свобода

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, російську пускову установку зенітно-ракетної системи С-400 "Тріумф" у Криму було знищено за допомогою нової сучасної української ракети.

Нагадаємо, в районі села Оленівка в окупованому Криму вранці 23 серпня прогриміли близько семи вибухів. Згодом у ГУР підтвердили "бавовну" і повідомили про знищений російський зенітно-ракетний комплекс великого й середнього радіусу дії С-400 "Тріумф".

Окупаційна "влада" Криму видала свою смішну версію вибухів, що лунали на півострові. Там заявили, що то горіла трава, а не російська система С-400 "Тріумф".

Читайте також: