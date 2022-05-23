Наслідки відчують всі: у МВФ дали невтішний прогноз щодо світової економіки

У Міжнародному валютному фонді заявили, що світова економіка перебуває у найгіршому стані за останніх 80 років.

Фонд назвав причини спаду економіки.

Про це йдеться у звіті МВФ.

У фонді вважають, що причинами такого стану стали повномасштабна війна Росії проти України, пандемія коронавірусу та загроза зміни клімату через глобальне потепління. Через це у всьому світі зросла інфляція, ціни на харчування та енергоносії.

У МВФ також наголосили, що криза насамперед позначиться на найбільш закредитованих країнах і компаніях, яким доведеться розбудовувати нові ланцюжки постачання. Її негативні наслідки також відчують всі без винятку категорії населення.

Напередодні міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило кредитний рейтинг України до третього рівня – найнижчого. Там заявили, що війна збільшує ризики, пов’язані з борговою стійкістю країни.

А прем'єр Денис Шмигаль розповів про позитивні сигнали в українській економіці попри війну. За його словами, в Україні поступово відновлюється робота підприємств, а отже зростають надходження до бюджету.

У якому стані економіка України нині та як вона розвиватиметься після війни - "Нічна варта"

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