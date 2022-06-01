Наслідки війни в Україні для дітей можна порівняти з наслідками часів Другої світової війни – ЮНІСЕФ

Наслідки війни в Україні для дітей можна порівняти з наслідками часів Другої світової війни – ЮНІСЕФ

Експерти Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ вважають, що темпи та масштаби наслідків розв’язаної Росією війни проти України для дітей можна порівняти з наслідками часів Другої світової війни.

Щодня в Україні гинуть двоє дітей і четверо зазнають поранень – здебільшого внаслідок нападів із використанням вибухової зброї в населених пунктах.

Про це йдеться в пресрелізі ЮНІСЕФ.

У повідомленні також зазначається, що від 24 лютого щонайменше 262 дитини загинули і 415 отримали поранення внаслідок нападів. Майже 100 днів війни в Україні призвели до того, що 5,2 млн дітей – 3 млн дітей в Україні та понад 2,2 млн дітей у країнах, які приймають біженців, – зараз потребують гуманітарної допомоги.

"Це руйнівні наслідки для дітей у таких масштабах та темпах, яких не було з часів Другої світової війни", – зауважили в ЮНІСЕФ.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, щодня в Україні гинуть двоє дітей і четверо отримують поранення – здебільшого внаслідок нападів із використанням вибухової зброї у населених пунктах.

Надалі зазнає пошкоджень чи руйнувань цивільна інфраструктура України, від якої залежать діти. Це – щонайменше 256 медзакладів та кожна шоста "безпечна школа", яку підтримує організація на сході країни.

"Сотні інших шкіл у всій країні також були пошкоджені. Умови життя дітей на сході та півдні України, де активізувалися бойові дії, стають дедалі нестерпнішими", –наголосили в організації.

"ЮНІСЕФ закликає до негайного припинення вогню в Україні та захисту всіх дітей від небезпеки. Це передбачає припинення використання вибухової зброї у населених пунктах і нападів на цивільну інфраструктуру. ЮНІСЕФ закликає забезпечити повний гуманітарний доступ, щоб безпечно й швидко дістатися до дітей, які потребують допомоги, де б вони не перебували", ­– наголосили в фонді.

Нагадаємо, психологиня Катерина Гольцберг дала рекомендації, як допомогти дітям пережити переїзд та втрату близьких.

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