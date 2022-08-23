"Наслідки війни відчуваємо всі ми": Макрон закликав РФ припинити війну та вивести війська з України

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що наслідки від розв’язаної Росією війни проти України відчувають і інші держави світу. Тож політик закликав РФ припинити бойові дії та вивести свої війська з України.

Макрон також сказав, що "хотів би нагадати Росії про її зобов'язання з дотримання міжнародного права".

Про це французький лідер заявив під час другого саміту Кримської платформи в Києві 23 серпня.

"Вісім років тому Росія незаконно анексувала частину території України, порушила фундаментальні норми міжнародного права. Франція завжди підтримувала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і буде робити надалі. Хотів би нагадати Росії про її зобов'язання з дотримання міжнародного права", – сказав Макрон.

Він наголосив на погіршенні гуманітарної ситуації та дотримання прав людини у Криму після його анексії.

"Рік тому ми збиралися і засудили анексію Криму. Україна обрала шлях дипломатії, тоді як Росія обрала шлях війни. І знову вкотре порушила основи міжнародного права – розпочала повномасштабне вторгнення 24 лютого", – зауважив президент Франції.

Він також вкотре запевнив, що Франція, ЄС та інші союзники надалі підтримуватимуть Україну та її народ у боротьбі проти агресора.

Макрон наголосив, що війна Росії проти України стосується всіх країн світу.

"Те, що відбувається сьогодні в Україні, стосується не тільки українського народу. Це стосується нас всіх, тому що безпосередні наслідки цієї війни проживаємо всі ми. Це стосується всіх країн. Дестабілізація міжнародного права, порядку, гуманітарні наслідки, наслідки на рівні енергетики і продовольства – все це наслідки вибору, який зробила Росія. Вибору атакувати Україну 24 лютого. Росія відійшла від принципів міжнародного права, порушила їх, і ми вважаємо це слабкістю. Я вкотре закликаю Росію припинити воєнні дії, вивести війська з території України", – сказав французький лідер.

Нагадаємо, на саміті Кримської платформи прем'єр Британії Борис Джонсон заявив, що президент РФ Володимир хоче захопити всю території України, як це зробив із Кримом 2014 року.

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