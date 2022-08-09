Наслідки, які загрожують усьому світу: науковець розповів, чим загрожує підрив окупантами Запорізької АЕС

У разі аварії на Запорізькій АЕС, наслідки загрожують усьому світу. Під радіоактивним ударом опиняться мільйони людей, країн, земель та вод.

Якщо рашисти підірвуть Запорізьку АЕС, яку вони замінували як помсту за деокупацію територій, під загрозою опиниться увесь світ.

Про це повідомив завідувач відділу математичного моделювання довкілля в Інституті проблем математичних машин та систем НАН України Іван Ковалець.

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Як повідомляється, є загроза знеструмлення енергоблоку та виходу з ладу системи охолодження. Це може призвести атомної аварії. Під загрозою опиняться мільйони людей, земель та вод.

“Є оприлюднені розрахунки викидів, здійснені ДНТЦ ЯРБ для одного з таких сценаріїв. Цей сценарій передбачає грамотні дії персоналу під час аварії для мінімізації наслідків. Тобто це не "апокаліптичний" сценарій, але це дуже важка аварія максимальної категорії 7 за шкалою ІNES. Коли оцінки обсягів викидів зроблено, все залежить від метеорологічних умов, і ми моделюємо атмосферне розповсюдження”, - пояснює Іван Ковалець.

За його словами, на наслідки, зокрема, впливатимуть метеорологічні умови, які щодня змінюються.

“У даному випадку підібрані такі метеорологічні умови, коли окрім суходолу відбувається забруднення Чорного моря, оскільки над ЧМ в цей час проходить циклон, а ЗАЕС знаходиться у його північно-східній частині. Відповідно на великій території відбувається вимивання хмари опадами, що призводить до значного забруднення поверхні Землі”, - зазначив науковець.

Окремо він додав зображення, на яких видно ймовірну сумарну ефективну дозу, отриману всіма шляхами. Наслідки вибуху на Запорізькій АЕС можуть відчути на собі на півдні України, в Криму, Румунії та Болгарії. Також буде радіоактивне забруднення території Чорного моря.

Фото: соцмережі

“Звичайно, при інших метеорологічних умовах постраждають інші території. Оскільки переважає західне перенесення більше ймовірність забруднення на схід від ЗАЕС. Але масштаби можливих наслідків при любих напрямках перенесення можна оцінити вже по цій картинці: на відстані 350 км від точки викиду рівень випадінь цезію-137 може досягти значень 100 кБк/м2, тобто як на околицях Чорнобильської зони відчуження”, - наголосив Іван Ковалець.

Нагадаємо, що росіяни замінували територію Запорізької АЕС. Якщо надійде наказ, готові її підірвати.

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