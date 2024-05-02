Наслідки затримки допомоги для України: Кулеба зробив похмурий прогноз ситуації на фронті

Голова МЗС України вважає, що у питанні військової допомоги терміни постачання не менш важливі, ніж кількість та якість наданого озброєння.

Між оголошенням про надання пакета допомоги та моментом її фактичного отримання українськими бійцями на полі бою є певний розрив у часі. І цього моменту отримання зброї від США Україна досі чекає, тому що допомога ще в дорозі. Це період гострого дефіциту ресурсів, під час якого ситуація на фронті може погіршитися, наприклад, росіянам вдасться просунутися вперед.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Foreign Policy.

"Артилерійське співвідношення на лінії зіткнення незрозуміло. Здебільшого українські солдати відчувають велику нестачу артилерійських боєприпасів. І врешті-решт їх бомбардують, а їхні позиції знищують. Отже, що справді важливо з погляду війни, то це не лише кількість та якість того, що надається, а й терміни. І, на жаль, змушений визнати, що союзники України відстають від графіка, попри свої зусилля", – зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що партнери України докладають великих зусиль, але цього виявляється недостатньо, щоб переломити перебіг подій у війні.

"Коли я дивлюся на те, чого досягла Росія у відновленні ВПК для потреб своєї армії, і на те, чого досі добився весь Захід, ми повинні глянути правді у вічі й визнати, що Росія ефективніша у своїх військових зусиллях. І це порушує перед Заходом фундаментальне питання. Якщо він не може бути досить ефективним у цій конкретній військовій операції, то наскільки ефективним він може бути, якщо спалахнуть інші війни та кризи того самого масштабу?", – наголосив міністр.

Кулеба підкреслив, що для зупинення російського наступу, українським захисникам потрібні артилерійські снаряди, а також ППО для захисту мирного населення та інфраструктури.

"Нам потрібні системи ППО та ракети-перехоплювачі, щоб зупинити падіння російських ракет – буквально на голови українців та на нашу енергетичну інфраструктуру. Нам потрібні системи РЕБ, бо сучасна війна — це здебільшого війна дронів та програмного забезпечення. І тому для боротьби з цією сучасною, новітньою зброєю необхідна велика кількість засобів радіоелектронної боротьби", – зауважив голова МЗС.

Нагадаємо, Кулеба пояснив, чому Росію не кличуть на саміт миру. Міністр зазначив, що будь-яке спілкування з РФ зараз не має сенсу.