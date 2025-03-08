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Наслідки жахливого удару на Добропілля: десятки загиблих та поранених, серед них діти (фото)

Наслідки жахливого удару на Добропілля: десятки загиблих та поранених, серед них діти (фото)

Наслідки російського удару по Добропіллю: зруйновані будинки, десятки постраждалих та загиблі. / Фото: Донецька ОДА

На місці трагедії тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків удару.

Станом на 16:00 кількість загиблих унаслідок російського обстрілу Добропілля на Донеччині зросла до 11 осіб, ще 47 отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, 7 постраждалих госпіталізовано у Добропіллі, ще 3 у тяжкому стані евакуйовані до Дніпра. Серед поранених – 7 дітей.

Внаслідок атаки зруйновано та пошкоджено:

  • 8 п’ятиповерхових будинків;
  • торговий центр;
  • кілька торгових павільйонів;
  • щонайменше 30 автомобілів.

Деякі будівлі вигоріли майже повністю.

Остаточні масштаби руйнувань ще встановлюються.

Нагадаємо, СБУ затримала ще двох російських агентів на Донеччині. Вони наводили російські удари на Слов'янськ та Краматорськ.

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