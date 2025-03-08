Наслідки жахливого удару на Добропілля: десятки загиблих та поранених, серед них діти (фото)

На місці трагедії тривають рятувальні роботи та ліквідація наслідків удару.

Станом на 16:00 кількість загиблих унаслідок російського обстрілу Добропілля на Донеччині зросла до 11 осіб, ще 47 отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, 7 постраждалих госпіталізовано у Добропіллі, ще 3 у тяжкому стані евакуйовані до Дніпра. Серед поранених – 7 дітей.

Внаслідок атаки зруйновано та пошкоджено:

8 п’ятиповерхових будинків;

торговий центр;

кілька торгових павільйонів;

щонайменше 30 автомобілів.

Деякі будівлі вигоріли майже повністю.

Остаточні масштаби руйнувань ще встановлюються.

Добропілля (4 фото)

Нагадаємо, СБУ затримала ще двох російських агентів на Донеччині. Вони наводили російські удари на Слов'янськ та Краматорськ.

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