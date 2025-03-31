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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
252
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1 хв

Наслідки атаки РФ на Запорізьку область: є проблеми з електропостачанням

Енергетики роблять все можливе для якнайскорішого усунення наслідків атаки.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Знеструмлення внаслідок атаки

Знеструмлення внаслідок атаки / © ТСН.ua

У Запорізькій області є наслідки ворожої атаки 31 березня. Знеструмлена високовольтна лінія електропередачі та пошкоджені дачні будинки.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені десять будинків на території дачних кооперативів. Відсутнє електропостачання у частині селища Кушугум”, — зазначив він.

Нагадаємо, жителі трьох сіл Кушугумської громади, що на Запоріжжі, постійно потерпають від російських дронів. Окупанти гатять по енергетичній інфраструктурі та полюють на цивільних. Людей просять якнайменше виходити на вулиці. Але місцеві однаково садять городи під звуки вибухів.

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