Наслідки атаки Росії на Харків — майже 50 людей отримали поранення, 8 постраждалих опинилися у лікарнях

Атака РФ на Харків / © Харківська ОВА

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Майже пʼятдесят людей дістали поранень внаслідок масованої атаки Росії на Харків у ніч проти 3 травня 2025 року. Серед них - 11-річна дитина.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у повідомленні у соцмережах.

У лікарнях міста наразі перебувають 8 постраждалих у стані середньої тяжкості.

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Під ударом опинилися 4 райони міста: Слобідский, Салтівський, Київський і Основʼянский. Спалахнули пожежі. Пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура, автомобілі.

Працівники ДСНС, попри можливість повторних обстрілів, оперативно ліквідовують наслідки масованої атаки.

Медики невтомно працюють, надаючи пораненим висококваліфіковану допомогу.

Нагадаємо, що майже кожна ніч в Україні обертається на жах. Саме так президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку РФ на Харків. Він закликав західних партнерів виділити більше засобів ППО для захисту українських міст.