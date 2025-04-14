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- Війна
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Наслідки атаки російських дронів по Одесі: кількість поранених збільшилась
Чотири людини госпіталізовані з пораненнями після нічної атаки.
У ніч проти понеділка, 14 квітня, ворог атакував Одесу ударними дронами. Внаслідок атаки постраждали вісім людей.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Станом на ранок у медзакладах залишається четверо поранених. Інші — продовжують лікування амбулаторно», — зазначив Кіпер.
За інформацією керівника області, в місті пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема лікарню, житловий будинок, склад, СТО та десятки автівок. На декількох об’єктах спалахнули пожежі, які були оперативно ліквідовані рятувальниками.
Нагадаємо, через удар безпілотника в одному з медичних закладів пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна.