Наслідки атаки російських дронів по Одесі: кількість поранених збільшилась

В Одесі збільшилась кількість постраждалих внаслідок атаки російських дронів / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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У ніч проти понеділка, 14 квітня, ворог атакував Одесу ударними дронами. Внаслідок атаки постраждали вісім людей.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Станом на ранок у медзакладах залишається четверо поранених. Інші — продовжують лікування амбулаторно», — зазначив Кіпер.

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Внаслідок влучання БПЛА в Одесі сталися пожежі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Ворожі дрони влучили у цивільні об’єкти в Одесі / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

За інформацією керівника області, в місті пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема лікарню, житловий будинок, склад, СТО та десятки автівок. На декількох об’єктах спалахнули пожежі, які були оперативно ліквідовані рятувальниками.

Внаслідок атаки дронів в Одесі знищено десятки автомобілів / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Нагадаємо, через удар безпілотника в одному з медичних закладів пошкоджене перекриття та скління, понівечена операційна.