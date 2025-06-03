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Наслідки операції "Павутина": з'явилися фото до і після ураження авіабази "Бєлая" в РФ
Аналіз відео та супутникових знімків дозволив «Радіо Свобода» незалежно підтвердити знищення щонайменше 11 російських стратегічних бомбардувальників.
З’явилися фото наслідків ураження українськими дронами авіабази «Бєлая» в Іркутській області Росії в межах операції СБУ «Павутина» 1 червня.
Кадри порівняло видання «Радіо Свобода».
Аналітики «Радіо Свобода» проаналізували знімки після атаки дронами СБУ по російській військовій авіабазі «Бєлая», що дозволило незалежно підтвердити знищення щонайменше 11 російських стратегічних бомбардувальників в межах операції СБУ «Павутина» 1 червня 2025 року.
«7 Ту-95 (і один, вірогідно, пошкоджений), 4 Ту-22 М3 та один вантажний літак Ан-12, що не належить до стратегічної авіації», — підсумували фахівці.
На аеродромі «Бєлая» вдалося верфікувати знищення чотирьох Ту-22 і трьох Ту-95.
Ще один Ту-95, ймовірно, пошкоджений.
Нагадаємо, 2 червня у Мережу виклали перший супутниковий знімок після атаки дронами СБУ в межах спецоперації «Павутина» по авіабазі «Бєлая» в РФ, що підтвердив ураження літаків Ту-95МС та Ту-22М3.
Додамо, що напередодні СБУ провела історичну спецоперацію зі знищення військової авіації в Росії під назвою «Павутина».
РосЗМІ повідомляли, що БпЛА вилітали просто з вантажівок, припаркованих поблизу АЗС.
В СБУ уточнили, що спочатку переправила до Росії fpv-дрони, а потім — мобільні деревʼяні будиночки. Пізніше на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщених вже на вантажних авто.
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