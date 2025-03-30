Наслідки удару по шпиталю у Харкові: що відомо про постраждалих пацієнтів і персонал

Шпиталь в Харкові

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Росіяни вдарили по військовому шпиталю у Харкові пізно ввечері 29 березня. Внаслідок влучання «Шахеда» у лікувальному закладі постраждали пацієнти і персонал, а також були пошкоджені декілька корпусів.

Про наслідки повідомив начальник Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Едуард Хорошун.

“Вчерговий раз, бо госпіталь обстрілюється не вперше. Це акт тероризму», — заявив начальник Едуард Хорошун.

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За його словами нині в операційних, які зазнали руйнувань від вибухової хвилі, вже відновилися операції.

«Шпиталь не може зупинити надання допомоги і лікування пацієнтів ані на хвилину. Ми не оголошуємо збору на відновлення закладу, сподіваємося впоратися власними силами», — заявив він.

Нагадаємо, ворог вчергове порушив норми міжнародного гуманітарного права. БпЛА пошкодив будівлю шпиталю у Харкові та розташовані поруч житлові будинки. Одна людина загинула.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки збільшилась до десяти людей. Серед них — 16-річні хлопець і дівчина.

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