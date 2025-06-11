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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
265
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1 хв

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову: двоє загиблих понад 50 поранених, серед них діти — фото

Влучання БпЛА пошкодили житлові багатоповерхівки, приватні будинки, громадський транспорт та автомобілі.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Наслідки удару ворожих дронів по Харкову

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Ворожі дрони вдарили по Харкову. Внаслідок удару 57 людей отримали поранення, серед них семеро дітей. На жаль, двоє людей загинули.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

Крім того, Синєгубов розповів про такі наслідки:

▪️ Влучання БпЛА в житлові багатоповерхівки, приватні будинки та громадський транспорт.

▪️ Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька автомобілів.

▪️ Зайнялися пожежі у Слобідському та Основ’янському районах міста.

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки ударів. Медики та психологи надають постраждалим висококваліфіковану допомогу.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

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