Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

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Ворожі дрони вдарили по Харкову. Внаслідок удару 57 людей отримали поранення, серед них семеро дітей. На жаль, двоє людей загинули.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

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Крім того, Синєгубов розповів про такі наслідки:

▪️ Влучання БпЛА в житлові багатоповерхівки, приватні будинки та громадський транспорт.

▪️ Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька автомобілів.

▪️ Зайнялися пожежі у Слобідському та Основ’янському районах міста.

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Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Наслідки удару ворожих дронів по Харкову / © Фото голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Синєгубова

Працівники ДСНС ліквідовують наслідки ударів. Медики та психологи надають постраждалим висококваліфіковану допомогу.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.