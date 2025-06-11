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- Війна
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Наслідки удару ворожих дронів по Харкову: двоє загиблих понад 50 поранених, серед них діти — фото
Влучання БпЛА пошкодили житлові багатоповерхівки, приватні будинки, громадський транспорт та автомобілі.
Ворожі дрони вдарили по Харкову. Внаслідок удару 57 людей отримали поранення, серед них семеро дітей. На жаль, двоє людей загинули.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Медики надають постраждалим необхідну допомогу.
Крім того, Синєгубов розповів про такі наслідки:
▪️ Влучання БпЛА в житлові багатоповерхівки, приватні будинки та громадський транспорт.
▪️ Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджено кілька автомобілів.
▪️ Зайнялися пожежі у Слобідському та Основ’янському районах міста.
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки ударів. Медики та психологи надають постраждалим висококваліфіковану допомогу.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.