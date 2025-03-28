Наслідки ворожої атаки на Дніпро: кілька людей отримали поранення

У Дніпрі спалахнули пожежі внаслідок ворожої атаки / Ілюстративне фото / © Pexels

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Внаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері п’ятниці, 28 березня, отримали поранення щонайменше четверо людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Є перші дані про постраждалих у Дніпрі. До лікарні доправили чотирьох поранених. Інформація буде оновлюватися", – йдеться у повідомленні.

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За інформацією голови обласної адміністрації, в місті спалахнуло кілька пожеж.

"Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки", – уточнив Лисак.

На місцях загоряння працюють рятувальники, наразі вони намагаються локалізувати пожежі та приборкати вогонь.

Нагадаємо, напередодні, 27 березня, ворог здійснив один з наймасованіших обстрілів Дніпра за три роки війни.