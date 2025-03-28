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- Війна
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Наслідки ворожої атаки на Дніпро: кілька людей отримали поранення
Щонайменше четверо людей отримали поранення.
Внаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері п’ятниці, 28 березня, отримали поранення щонайменше четверо людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Є перші дані про постраждалих у Дніпрі. До лікарні доправили чотирьох поранених. Інформація буде оновлюватися", – йдеться у повідомленні.
За інформацією голови обласної адміністрації, в місті спалахнуло кілька пожеж.
"Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки", – уточнив Лисак.
На місцях загоряння працюють рятувальники, наразі вони намагаються локалізувати пожежі та приборкати вогонь.
Нагадаємо, напередодні, 27 березня, ворог здійснив один з наймасованіших обстрілів Дніпра за три роки війни.