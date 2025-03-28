ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

Наслідки ворожої атаки на Дніпро: кілька людей отримали поранення

Щонайменше четверо людей отримали поранення.

Автор публікації
Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Пожежі у Дніпрі

У Дніпрі спалахнули пожежі внаслідок ворожої атаки / Ілюстративне фото / © Pexels

Внаслідок ворожої атаки на Дніпро ввечері п’ятниці, 28 березня, отримали поранення щонайменше четверо людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Є перші дані про постраждалих у Дніпрі. До лікарні доправили чотирьох поранених. Інформація буде оновлюватися", – йдеться у повідомленні.

За інформацією голови обласної адміністрації, в місті спалахнуло кілька пожеж.

"Масштабна пожежа сталася у ресторанному комплексі. Зайнялися також багатоповерхівка та приватні будинки", – уточнив Лисак.

На місцях загоряння працюють рятувальники, наразі вони намагаються локалізувати пожежі та приборкати вогонь.

Нагадаємо, напередодні, 27 березня, ворог здійснив один з наймасованіших обстрілів Дніпра за три роки війни.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie