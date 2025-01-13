Наслідок ворожої атаки: в одній з областей України застосували аварійні відключення світла

Ситуація в енергосистемі безпосередньо залежить від російських атак та погодних умов.

У Житомирській області вранці 12 січня застосували аварійні відключення світла. Це наслідок нічної дронової атаки РФ.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого ворогом обладнання", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 7 січня, в Івано-Франківській області сталися масштабні відключення світла. Причиною знеструмлень став сильний вітер.

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