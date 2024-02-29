"Насправді немає вже україно-російської війни": військовий – про загострення подій

Кирило Сазонов висловив сподівання, що партнери на Заході й надалі санкціями душитимуть і Росію, і її проксі.

Участь Ірану, Північної Кореї, а також допомога цивілізованого світу Україні свідчить про початок Третьої світової війни.

Про це сказав військовослужбовець Кирило Сазонов під час телемарафону.

"Я не знаю, які ресурси використає Росія. Російські обіцянки зараз не котируються на ринку, тільки передоплата. Нам своє робити: тримати оборону, бити по їх тилах, по їх економіці. Тільки так я бачу, ми зі свого боку можемо щось робити", – зазначив він.

Кирило Сазонов висловив сподівання, що партнери на Заході з одного боку будуть постачати Україні достатньо снарядів, з іншого – санкціями душитимуть і Росію, і її проксі.

"Насправді немає вже україно-російської війни. Участь Ірану, участь Північної Кореї і "всяких Еритрей", і допомога цивілізованого світу Україні – фактично ми маємо зараз початок Третьої Світової війни", – додав Кирило Сазонов.

Тим часом в США на тлі подій навколо так званої "Придністровської Молдавської Республіки" ("ПМР") заявили, що Москва грає дедалі агресивнішу роль в Європі.

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