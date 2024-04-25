Настала черга великих нафтобаз: експерт – про розширення переліку атак від СБУ

Удари по нафтобазах – це продовження системної роботи СБУ з руйнування ключової та бюджетоутворювальної галузі Росії, вважає експерт.

Служба безпеки України збільшує перелік російських об’єктів, по яким завдають ударів дрони СБУ. Тепер до переліку потрапили великі нафтобази.

Про це пише політолог Тарас Загородній у блозі на "Цензор.НЕТ".

Експерт вважає, що удари по нафтобазах – це продовження системної роботи СБУ з руйнування ключової та бюджетоутворювальної галузі Росії, яка до того ж дає ворогу змогу фінансувати ведення війни в Україні..

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"Збільшується перелік цілей, по яким бʼє СБУ. Так, їх дрони за останній час успішно атакували вже 13 нафтопереробних заводів Росії. Тепер черга дійшла і до великих нафтових баз. Крім того, нагадаю, що також атакують металургійні заводи і авіабази", – акцентує політолог.

Загородній наголошує, що крім естетичного задоволення від російських пожеж, є і суто практичний аспект. "За оцінкою західних ЗМІ (зокрема CNN), удари СБУ по нафтогазовому сектору РФ мають більший вплив на російську економіку, ніж всі санкції західних країн. До того ж РФ змушена прикривати сотні об’єктів у своєму тилу. Це впливає на кількість російського ППО, яке задіяно на фронті – ворог змушений перекидати ППО в тил, що грає на руку українським воїнам", – пише експерт.

"Як воно горить" на Росії подобається не всім. Як доказ, голову СБУ заочно "заарештували" у Москві. Однак, певен, на продовження і інтенсивність спецоперацій це аж ніяк не вплине", – резюмує політолог.

Нагадаємо раніше стало відомо, що "Роснєфть" недорахувалася одразу двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів за одну ніч, після атаки дронів СБУ – у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області. На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російської "горючки". Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.

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