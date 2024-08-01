"Настала й наша черга воювати": екс-засуджений розповів про свою мобілізацію і фронт

Ексв’язень розповів, як під час одного з завдань у Вовчанську отримав поранення внаслідок влучання ворожого дрона. Боєць каже, що знайшов себе в армії.

Колишній засуджений, а нині боєць спецпідрозділу "Шквал" із позивним "Змій" розповів про своє ув’язнення та мобілізацію до ЗСУ. Чоловік каже, що міг би досидіти ще рік у в’язниці, але вирішив піти воювати.

Про це повідомляє "Суспільне.Харків".

46-річний "Змій" родом із Дніпропетровської області сьогодні воює у складі спецпідрозділу "Шквал". Чотири роки чоловік провів у в’язниці за умисне тяжке тілесне ушкодження. А 2024 року вирішив долучитися до захисту країни у складі ЗСУ та мобілізувався. У підрозділі "Змій" воює два місяці на посаді командира відділення.

Боєць розповів, за що отримав судимість, і чому пішов на фронт.

"Два п’яних причепилися до мене, обидва дістали по шиї. Відбув чотири роки. Я міг би цей рік досидіти й не йти воювати, але мій вибір, я зробив так. Чому якісь люди повинні прийти в мою Україну й нищити мою землю?" – розповів військовий.

"Змій" поділився, що хотів мобілізуватися ще в період проведення АТО. Коли ж президент підписав відповідний указ, то чоловік одним із перших пішов оформлювати документи до війська.

"Я хочу воювати, я саме для цього сюди й ішов. Я з 2014 року намагався потрапити на цю війну, але в мене не виходило. У 2013-му я "сів", у 2014-му почалася АТО. У 2018-му звільнився – у мене не вийшло: уже війна перейшла в іншу фазу, засуджених не брали. А тут у 2022-му сів і у 2022-му знову війна почалася. Писав листи до президента і ніхто не реагував, в Офіс президента писав – ніхто не реагував. А тепер прийшла й наша черга воювати. Тому я в перших рядах і пішов. Щойно підписали закон, і на другий день у мене вже всі документи були оформлені в ТЦК", – розповів військовий.

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Він також розповів, як під час одно із завдань у Вовчанську отримав поранення внаслідок влучання ворожого дрона.

"У мене було два виходи. Штурмували будівлі, відсікали дорогу до лікарні. Другий вихід – те саме. Поранення дістав під мостом під час заходу у Вовчанськ. Я був командиром групи. Група пройшла вперед, а я замикав. Скид дрона поряд зі мною – поранило ногу. Штанина і повний берець крові було. Скотився з моста, сховався під нього. По рації сказав, що я поранений, чекав на евакуацію. Але був сильний мінометний обстріл – або "покласти" хлопців, або відходити самому. Я відходив сам", – розповів "Змій".

Він додав, що близько 1,5 км із перемотаною ногою прямував до місця евакуації. Однак там бійця не змогли забрати, тож він пройшов ще близько кілометра "назад до своїх".

"Змій" поділився, що не відчуває якогось особливого ставлення з боку побратимів через те, що має судимості: "Це інше місце, тут не як у тюрмі".

Військовий також розповів, що брат його цивільної дружини пів року тому зник безвісти під Куп’янськом. Дуже багато друзів "Змія" воюють – і в 93-й бригаді, і в 110-й бригаді, і у 25-й.

"Хотів би, як і всі ми, щоб найскоріше закінчилася війна. У цивільному житті я себе не бачу. Я довго у своєму житті шукав себе і думаю, що в армії я себе знайшов", – сказав боєць.

Нагадаємо, в кінці липня нардеп Роман Костенко повідомляв, що на фронті вже воюють 3800 колишніх ув’язнених.

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