"Настане день, коли ракети втратять для окупантів сенс": Зеленський - про масштабну дипломатичну підтримку України

Держава-терорист щоденно поставляє нові аргументи для того, щоб Україна все ж таки отримала сучасні, ефективні системи протиповітряної оборони.

Загалом Україна досягла за ці майже п'ять місяців настільки масштабної дипломатичної підтримки, що Росія не зможе цьому нічого протиставити.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 23 липня.

"Настане день, коли і ракети втратять для окупантів сенс. Зараз вдається збивати частину ракет. Мета - збивати кожну. І ми будемо робити все необхідне, щоб все ж таки отримати сучасні, ефективні системи протиповітряної оборони. Держава-терорист щоденно поставляє нові аргументи для цього", - наголосив він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що ракетний удар з боку Росії по Одеському порту знищує саму можливість заяв про якийсь діалог та домовленості з країною-агресоркою.

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