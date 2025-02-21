Настав час для мобілізації у повному обсязі: генерал Романенко пояснив нюанси

Якщо в армії не вистачає сучасного озброєння, техніки, бронетехніки, потенціал можна підтримувати за рахунок включення своїх військовослужбовців, зауважив генерал.

Якщо Дональд Трамп приймав рішення про зупинення постачання навіть проплаченого озброєння, варто очікувати тиску від США. Ситуація вимагає рішучих дій з боку України.

Таку думку висловив засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.), генерал-лейтенант Ігор Романенко в етері "Еспресо".

"Про цей тиск йшлося з моменту інавгурації Трампа, і він вже почав його реалізовувати. Зараз він не говорить про тиск на Російську Федерацію. Він мало не любить Путіна і його диктаторські реалізації, воєнно політичні. Він хотів би зробити це з Америкою і вийти на олімп диктатором, який би з Сі Цзіньпіном поділив світ відповідним чином", – зазначив Романенко.

За словами генерала, саме зараз час проводити мобілізацію в Україні у повному обсязі. Цього вимагають об'єктивні закони війни.

"Якщо в армії не вистачає сучасного озброєння, техніки, бронетехніки, потенціал можна підтримувати за рахунок включення своїх військовослужбовців. Навіть зі старою технікою та озброєнням, це все одно потенціал. Іншого в історії війн не було і не буде", – зауважив він.

Завдяки значним втратам, яких росіяни зазнали за останні півроку, вони більше не можуть наступати по всіх фронтах з відповідним темпом. Тому окупанти встановлюють пріоритети і зосереджують свої ресурси та резерви на напрямках, таких як Курщина.

"Ситуація на сході включає дії в напрямках Куп'янськ, Лиман, Торецьк, Часів Яр, Покровськ, Курахове. На цьому діапазоні наші Сили змогли зібрати ресурси для кількох контратак в напрямку Покровська і зупинити просування ворога. Російське керівництво вважало, що зможе швидко просунутися від Курахового на захід по дорозі Дачного і далі, з виходом на Костянтинівку. Однак українські оборонці зруйнували їхні плани. За таких умов важливо наростити можливості на якійсь ділянці, щоб перейти кордон, і організувати бойові дії. Це будуть воєнно-політичні дії, які впливатимуть як на військовий, так і на політичний стан", – резюмував він.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон зробив невтішну заяву про нову допомогу Україні.

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