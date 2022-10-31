Настав час для світу надати Росії належний правовий статус: Резніков - про визнання РФ країною-терористкою

Міністр оборони України зазначив, що РФ не соромиться бути де-факто терористичною державою.

Росія продовжує завдавати ракетних та безпілотних ударів по цивільній інфраструктурі в Україні. РФ не соромиться бути де-факто терористичною державою.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков та запропонував визнати Росію державою-терористкою.

"Настав час для світу надати їм належний правовий статус і відповідно ставитися до Росії, як це зробили Україна, Латвія, Естонія, Польща та ПАРЄ", - написав Резніков у Twitter.

Нагадаємо, 13 жовтня ПАРЄ ухвалила резолюцію про визнання Росії терористичним режимом. Це перша міжнародна організація, яка визнала РФ державою-терористкою.

18 жовтня парламент Естонії визнав керівний режим у Росії терористичним.

Зауважимо, що Сейм Литви ще у травні визнав Росію державою-терористкою.

А невдовзі після Литви і Латвія визнала РФ терористкою.

26 жовтня Сенат Польщі ухвалив резолюцію про визнання влади Росії терористичним режимом. Свої голоси за резолюцію віддали 85 зі 100 членів Сенату.

Країна-терорист офіційно: ПАРЄ нарешті визнала Росію терористичним режимом

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