"Настав час тікати. Їдьте додому": Зеленський дав поради російським окупантам

Якщо росіяни не залишать українські території, їм доведеться мати справу з українськими захисниками.

Про це під час свого звернення до українського народу сказав президент України Володимир Зеленський.

"Хтось хоче знати, які у нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної справді відповідальної особи. Бо це війна. І так – на війні. Але окупанти мають знати: ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалась. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити – російським військовим настав час тікати. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатись до себе додому в Росію – що ж, хай такі окупанти здаються в полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій", - сказав президент.

ЗСУ ж не зупиняться, поки не звільнять усі території України.

"Якщо ж вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, поки не звільнять усе, що належить Україні. І це не щось особливе. Це не щось таке, що нібито почалося. Ми говоримо про це 187 днів", - наголосив президент.

Нагадаємо, українські воїни прорвали першу лінію оборони на Херсонщині. Зараз в тимчасово окупованому Херсоні та в області все частіше чути вибухи, місцевих жителів закликають перебувати в укриттях.

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