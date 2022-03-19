"Настав час зустрічатися": Зеленський наполягає на переговорах і хоче, щоб його почули у Москві

"Настав час зустрічатися": Зеленський наполягає на переговорах і хоче, щоб його почули у Москві

Президент повідомив, що на Київщині, Сумщині, Чернігівщині та Півдні українська армія зупинила окупантів.

Українські військові зупинили окупаційні війська майже на всіх напрямках.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні вночі 19 березня.

За його словами, тривають важкі бої в Харківській області — особливо важкі під Ізюмом.

"Російські війська кинули туди вже навіть людей із навчальних центрів. Абсолютно непідготовлений контингент. Людей, які не витримують і пів години в бою", — зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що на Київщині, Сумщині, Чернігівщині та Півдні українська армія зупинила окупантів. Він звернув увагу, що початковий план російських військових із захоплення нашої держави провалився.

"І відчувається, що вони не знають, що ще можна зробити з нами. Схоже, що їхні військові командири не здатні запропонувати своєму політичному керівництву нічого, окрім жорстокої та помилкової тактики на виснаження нас, виснаження України", — говорить президент.

Глава держави наголосив, що ворог завдає постійних ударів по цивільному населенню з ракет, авіабомб, обстрілює з "Градів", "Ураганів", руйнує невійськоу інфраструктуру – житлові будинки, лікарні, школи, церкви.

Президент переконаний, що ця тактика військових РФ:

погіршує ситуацію для російської держави,

призводить до нових руйнівних санкцій,

спонукає нових учасників приєднуватися до української антивоєнної коаліції,

дозволяє обʼєднувати для тиску на Росію навіть такі держави, які намагалися залишатися нейтральними завжди.

Переговори

"Переговори про мир, про безпеку для нас, для України – змістовні, чесні та без затягування – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок", — вважає Зеленський

Він наголосив, що Україна завжди наполягали на переговорах і не тільки протягом 23 днів вторгнення.

"Я хочу, щоб мене зараз почули всі, особливо в Москві. Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися", — підсумував президент України.