"Настав другий етап психологічного надлому": Арестович звернувся до українців

Він запропонував українцям збирати інформацію про те, де і що не так, "тегати" його в Мережі і він вже доноситиме відповідну інформацію до військово-політичного керівництва держави.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що зараз у багатьох українців настав другий етап психологічного надлому: зневіра, розчарування. Проте саме такі емоції хоче викликати ворог, тож не варто грати йому на руку.

Про це Арестович сказав у своєму відеозверненні.

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"Настав другий етап психологічного надлому. 18-й день війни і схожі випробування важко переносити навіть підготованим людям. Додайте до цього фізіологію, відсутність сну, неспокій, змину звичок і так далі. І потихеньку народ починає знову просідати. Ця фаза дуже добре відчувається мною, я в принципі добре відчуваю такі речі. Так от я хочу вас попередити, що ви зараз почали просідати. По декому це помітно, тобто люди, схильні до самоаналізу, це бачать. А для багатьох ­– не помітно і я спішу їх попередити", – сказав Арестович.

"В чому проявляється ця фаза? У зневірі, в розчаруванні і невірі у перспективи перемоги, адекватність влади і так далі", – пояснив він.

Радник голови ОП наголосив, що з погляду інформаційно-психологічної операції противника, їхньою блакитною заповітною мрією є створити недовіру суспільства до влади. Звісно, є певні недоліки, проте влада їх вдало вирішує.

"Треба зрозуміти, що зробити так, аби народ перестав вірити владі, а влада народу – це мета, про яку наші вороги мріють. І тут треба зробити простий вибір, на війні все дуже просто, все чорно-біле, жодних відтінків. Ви або за те, щоб вороги досяглі своєї цілі, або проти", – зауважив Арестович.

Відтак, радник голови президентського офісу запропонував українцям збирати інформацію про те, де і що не так, "тегати" його в Мережі і він вже доноситиме відповідну інформацію до військово-політичного керівництва держави.

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