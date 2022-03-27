"Настав момент скасувати війну, поки вона не стерла історію людства": Папа Римський звернувся до світових лідерів

"Настав момент скасувати війну, поки вона не стерла історію людства": Папа Римський звернувся до світових лідерів

Він зазначив, що світовим лідерам потрібно задуматися і присвятити себе закінченню війни.

Глава Католицької церкви Папа Римський Франциск закликав світових лідерів присвятити себе закінченню війни.

Про це йдеться в Twitter понтифіка.

"Перед небезпекою самознищення нехай людство зрозуміє, що настав момент скасувати війну, стерти її з історії людства, поки вона не стерла історію людства."- заявив Папа Римський.

Він додав, що світовим лідерам потрібно задуматися і присвятити себе закінченню війни.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск 20 березня на площі Святого Петра вкотре помолися за мир в Україні та наголосив, що напад Росії на Україну - це святотатство, яке не має виправдання. Також Папа звернувся до світової спільноти та закликав докласти зусиль задля припинення кровопролиття.

Своєю чергою у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський запросив Папу Римського Франциска відвідати Україну. Зеленський переконаний, що Україна зможе організувати важливий візит Папи "у цей найвідповідальніший час". Зеленський вважає, що зараз реально організувати цей візит, який підтримає кожного з українців.

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