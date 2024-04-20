Настав переламний етап у війні: в Інституті світової політики розповіли про ознаки змін

Лідери західних країн починають "дозрівати" до того, що їм вигідніше надати Україні все необхідне для перемоги.

На думку голови правління Інституту світової політики, головного редактора видання "Главком" Віктора Шлінчака, у російсько-українській війні настав переламний етап.

Про це пише "Еспресо.tv".

"Наразі ми перебуваємо у переломному етапі війни з усіх поглядів. У переломному етапі з політичної точки зору. Ми вже почали чути про перемогу України. Про те, що Росія повинна зазнати поразки. Що зараз Україні необхідно надати все, що можливо, й це треба зробити швидко", – розповів Шлінчак.

Він також висловив сподівання, що Палата представників Конгресу США підтримає законопроєкт про виділення допомоги Україні.

"Більшість західних партнерів вже "дозріли" до того, що треба вирішувати ситуацію кардинальним чином", – наголосив голова правління Інституту світової політики.

Шлінчак також нагадав слова голови ЦРУ, який заявив, що програш України через відсутність зброї тільки посилить Росію.

"А це означатиме, що в Європу хлинуть чергові хвилі біженців. Що Європа відволікатиметься від своїх проблем і почне займатися Україною. Відповідно, деякі лідери починають "дозрівати" до того, що зараз їм вигідніше все ж таки надати все те, що Україна просить", – підсумував Віктор Шлінчак.

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