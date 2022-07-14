Настав вирішальний момент: названо три сценарії закінчення війни в Україні

Експерти вважають, що існує три ймовірні сценарії завершення війни в Україні, яку цинічно розпочала Росія на чолі з Путіним.

Про це пише Forbes.

Багаторічна війна

Згідно з думкою фахівців, Росія найближчим часом втратить атакуючі ресурси. Лінія фронту буде статичною і війська стануть на позиційний захист на всіх напрямках. Кожна із сторін намагатиметься досягти локального успіху, концентруючи максимальні зусилля на певному напрямку.

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Зазначається, що окупанти вже щонайменше двічі згортали інтенсивність наступу і масштаб своїх дій у деяких регіонах України. Уперше – у квітні, коли втекли з-під Києва і північних областей України. Вдруге – у травні, коли заплановане масштабне оточення Донбасу із Запорізького й Ізюмського напрямків скоротилося до Попасної та оточення Лисичанська.

Зараз активні дії скоротилися до двох-трьох основних – Слов’янського, Лисичанського і Харківського. Причому Росія не змогла забезпечити одночасну підтримку наступу з Попасної на Лисичанськ і з Ізюма та Лимана на Слов’янськ. Скоріше за все, для локального успіху на одному фронті довелося знімати частину сил і ресурсів з іншого.

"Попри те що РФ вдається підтримувати стабільну чисельність військ, їхня якість поступово падає. Неможливо щодня проводити масовані атаки без істотних втрат. Ці втрати насамперед стосуються найбільш активних штурмових підрозділів – морської піхоти, десанту, спецпризначенців, розвідки. Їх неможливо поповнити звичайними мобілізованими, такий рід військ потребує підготовки і готовності йти в прямий бій. Протягом найближчих двох місяців Росія може втратити майже всі штурмові підрозділи. Далі їй доведеться покладатись або на значно менш підготовлених солдат, яких часто важко змусити йти в атаку, або ж відмовитись від наступальних дій взагалі", - йдеться у матеріалі.

Якщо ЗСУ вдасться зберегти достатньо сил і завдати максимальних втрат ворогу, то подальше просування російських військ буде вкрай ускладнено. Найбільша небезпека полягає в тому, що війна Росії проти України перетвориться на війну артилерії проти піхоти.

"За таких умов ЗСУ не зможуть підтримувати великі контрактаки. Але й Росія найближчим часом теж втратить атакувальні ресурси. Війна перейде в тривалу і затяжну фазу. Затяжна війна не означає, що лінія фронту буде статичною і війська стануть у позиційний захист на всіх напрямках. Кожна зі сторін намагатиметься досягти локального успіху, концентруючи максимальні зусилля на певному напрямку", - сказано у статті.

Війна до кінця року

Фахівці вважають, якщо ЗСУ зможуть у найближчі два-три місяці повернути окупований росіянами Херсон та здійснити прорив до Мелітополя, подальша битва на півдні не матиме сенсу.

"Мелітополь – це ключ до сухопутного коридору в Крим, а Херсон – єдиний захоплений обласний центр. Зупинка навіть повільного просування в Донецькій області означатиме, що вихід на адмінмежі Донецької області Росія також не здатна забезпечити", - йдеться у матеріалі.

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У такому випадку РФ залишатиметься тільки два варіанти: або "йти ва-банк", оголошувати загальну мобілізацію та покласти сотні тисяч солдат, щоб забезпечити хоч якусь із цих цілей, або домовлятися.

За цього варіанту найбільш імовірною розв’язкою, на думку Forbes, є те, що Росія повернеться на позиції 23 лютого, а можливо, навіть підпише непублічні домовленості про політичне врегулювання питання незаконно анексованого Криму і ОРДЛО в далекій перспективі.

У такому випадку зберігатиметься ризик нового вторгнення за 5–10 років, але ЗСУ вже може бути значно технологічнішою за армію РФ.

Динамічна розв’язка

Росія має відчувати гострі проблеми із забезпеченням військ. Має відбутися моральний злам військ ворога. По-третє, значний військовий розгром російських військ або масове здавання в полон великої кількості солдат призведе до зневіри, яка підриває боєздатність військ і підтримку населення.

Вказується, що багато залежатиме від постачання зброї Україні. Очікується, що за місяць-два Росія може змінити тактику і підлаштуватись під нові реалії війни. Тому саме цей період, доки армія РФ не адаптувалася до нових умов ведення війни, є вікном можливостей, коли Україна може зламати ситуацію на свою користь.