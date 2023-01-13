"Настав зоряний час": Пригожин посилює вплив через розпач Путіна на тлі поразок у війні

Від початку війни тіньовий "кухар Путіна" Євген Пригожин нарощує свою публічну активність.

Кремль опинився у відчайдушній ситуації через низку воєнних провалів в Україні, на тлі якої зростає рівень впливу власника "Групи Вагнера" Євгена Пригожина. Зростання впливу Пригожина свідчить про те, що росіяни все частіше вдаються до радикальніших методів для застосування сили в Україні.

Про це пише CNN.

Починаючи від середини осені власник російської "ПВК Вагнер" Євген Пригожин стає все більш помітним у російському інфопросторі. Якщо раніше він заперечував свій зв’язок із найманцями та навіть існування такої компанії, то тепер називає себе її засновником і власником, активно критикує російське військове командування та навіть визнає, що справи у росіян в Україні йдуть погано.

Як ідеться в матеріалі, війна стала зоряним часом для Пригожина. Він прагне отримати для себе більше політичних балів ― і йому це вдається бодай тому, що на відміну від офіційного військового командування росії Пригожин не боїться з’являтися майже на лінії фронту зі своїми найманцями.

"В очах росіян він поступово стає тим, хто повідомляє правду", - пишуть журналісти.

А чому об’єктом його атаки часто стає міністр оборони росії Сергій Шойгу? Видання імовірною причиною називає те, що свого часу компанії Пригожина виграли великі тендери на обслуговування російської армії, а потім втратили їх.

Інша справа ― наскільки Пригожину дозволять наростити його вплив і чи зможе він вчасно загальмувати.

Нагадаємо, колишній співробітник британської військової розвідки Філіп Інграм припускає, що ймовірним наступником Володимира Путіна стане бізнесмен Євген Пригожин.

Наприкінці грудня 2022 року очільник ГУР Міноборони України Буданов заявив, що Суровікін приєднався до Пригожина для протистояння очільнику Міноборони РФ Сергію Шойгу. Саме тому підрозділи "Вагнера" так фанатично намагалися захопити Бахмут.

Як вважає російський опозиціонер Андрій Піонтковський, приватні армії Пригожина, Кадирова та Шойгу готуються до громадянської війни в РФ за перерозподіл власності.

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