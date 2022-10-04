Наставника "Привидів Києва" нарешті змогли поховати на Київщині, після виявлення тіла в Болгарії

61-річний полковник повітряних сил Михайло Матюшенко загинув у небі над Чорним морем, під час виконання бойового завдання 26 червня. Після трьох місяців пошуків останки його тіла знайшли у Болгарії і передали родичам, тож лише зараз із ним змогли попрощатись, йдеться в ТСН.

Обставини загибелі досвідченого льотчика і досі засекречені. Відомо лише, що пілот разом з іншими екіпажами виконували бойове завдання у небі над Чорним морем, коли штурмовик Су-25, яким керував Михайло, потрапив у радіус дії ворожої російської ракети. "Він виконав бойове завдання над Чорним морем і він зробив усе, щоб його учні, з якими він разом виконував завдання, залишилися живими",- розповідає капелан.

Позивний «Дід» - так звали його молоді пілоти, адже саме він навчав їх вищому пілотажу. Рідні знали, що чоловік піде в стрій. Досвідчений пілот, якому свого часу довіряли управління президентським бортом, хотів навчити якомога більше пілотів. "Він з нами не сварився, не сперечався. Він просто зробив так як вважав за потрібне. Він про свою участь у військових діях казав: "Я все життя на те вчився і попри те, що я дуже дорослий, я піду воювати, бо я це вмію краще всіх",- розповідає дружина загиблого.

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Тисячі годин бойових нальотів і керування будь-якою бойовою машиною у небі – таким його запам’ятають учні і побратими. Михайло Матюшенко навчав екіпажі пілотів, яких зараз називають привидами Києва. Більшість його учнів нині прикривають сухопутні війська під час контрнаступу підрозділів ЗСУ і Національної гвардії. "В нього немає невиконаних бойових завдань, всі завдання в нього виконані. Навіть, коли він загинув, останній зв'язок, що вони доклали в Генштаб, що покладене на ескадрилью завдання виконали, потім сталося лихо", - додає капелан.

Пошуки тіла Михайла Матюшенко тривали три місяці. Україна зверталася у кілька сусідніх країн за допомогою фахівців, аби ті допомогли з пошуками уламків українського пілота, штурмана і уламків СУ-25. "Нам повідомили, що він не повернувся з бойового завдання. Інформацію про те, що його тіло знайшли на території Болгарії, ми отримали 5 вересня. Я впевнена, що він буде янголом оберігати всіх наших хлопців", - переконана дружина.

В останню путь в його рідній Бучі льотчика провели рідні і побратими. Аби віддати шану загиблому герою, у небі під час поховання пролетів військовий штурмовик.

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