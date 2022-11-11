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Настають сутінки - приходять снайпери: у Нацгвардії показали, як вночі ліквідовують окупантів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Настають сутінки - приходять снайпери: у Нацгвардії показали, як вночі ліквідовують окупантів

Снайпер ліквідував російського окупанта.

У Національній гвардії України показали, як наші снайпери на фронті ліквідовують російських окупантів

Відео опублікувала Нацгвардія у Facebook. 

На відео видно, як український снайпер знищив російського окупанта на одній із ліній фронту. 

"Із настанням сутінків снайпери підрозділів спецпризначення Нацгвардії виходять на полювання. Дуже швидка і точна робота одного з них минулої ночі", - написали у Нацгвардії. 

Війна Росії проти України 

24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти сунули на територію нашої держави з півночі, півдня та сходу. Путін планував встановити у Києві свій маріонетковий режим, який був би лояльним до Кремля.

Спочатку українські захисники звільнили північні регіони, потім провели успішний контрнаступ на Харківщині. 11 листопада Сили оборони звільнити тимчасово окупований Херсон - єдиний обласний центр, який після 24 лютого вдалось окупувати Росії. 

Станом на 11 листопада в Україні ліквідували 79 400 російських окупантів, збили 278 літаків та 261 гелікоптер. Також наші захисники знищили 2814 танків та 205 засобів ППО. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1791
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